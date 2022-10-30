Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киченок: Не очень хотела быть в одной группе с Кудерметовой
Надо потерпеть
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Людмила Киченок прокомментировала
"Обе группы очень сильны. Не очень хотела быть в одной группе с кудерметовой, и все понимают почему, но что имеем, то имеем.
Кстати, каждую из этих команд мы побеждали летом, поэтому это неплохой жребий" – сказала она.
Напомним, что ранее Надежда Киченок
Популярное сейчас
- Динамо - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30 октября 2022
- Шахтер играет вничью, Миколенко хвалят, Ливерпуль проигрывает. Главные новости за 29 октября
- Ломаченко – Ортис: Как это было, Ломаченко победил Ортиса
- В новом теннисном сезоне появится ещё один турнир
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО