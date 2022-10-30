Украинская теннисистка Людмила Киченок прокомментировала жребий Итогового турнира, где она сыграет в паре с латвийкой Еленой Остапенко против Элиз Мэтренс из Бельгии и кудерметовой из россии (горячей поклонницы фашиста путина). Ее слова цитирует БТУ:

"Обе группы очень сильны. Не очень хотела быть в одной группе с кудерметовой, и все понимают почему, но что имеем, то имеем.

Кстати, каждую из этих команд мы побеждали летом, поэтому это неплохой жребий" – сказала она.