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АТР. Оже-Алиассим выиграл третий турнир за три недели

Теннис
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Феликс не проигрывает 13 матчей подряд

АТР. Оже-Алиассим выиграл третий турнир за три недели

Фото: NU.nl

UA-Футбол
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Базель (АТР), канадский теннисист Феликс Оже-Алиассим обыграл в финале швейцарского турнира датчанина Хольгера Руне. Это 13-я победа канадца подряд. Это был третий решающий матч для Оже-Алиассима за последний месяц.

Примечательно, что Феликс победил в каждом из этих финалов. Во Флоренции он разорвал Джей Джей Вульфа, в Антверпене – вынес Себастьяна Корду. Всего за карьеру Оже-Алиассим выиграл четыре из тринадцати финалов. Единственная победа до нынешнего октября случилась в феврале 2022 года. Тогда он обыграл Стефаноса Циципаса в Роттердаме.

Крытые корты, хард

Феликс Оже-Алиассим (Канада) – Хольгер Руне (Дания)

6:3|7:5

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В статье: теннис Феликс Оже Альяссим
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