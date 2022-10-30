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АТР. Оже-Алиассим выиграл третий турнир за три недели
Феликс не проигрывает 13 матчей подряд
Фото: NU.nl
Базель (АТР), канадский теннисист Феликс Оже-Алиассим обыграл в финале швейцарского турнира датчанина Хольгера Руне. Это 13-я победа канадца подряд. Это был третий решающий матч для Оже-Алиассима за последний месяц.
Примечательно, что Феликс победил в каждом из этих финалов. Во Флоренции он разорвал Джей Джей Вульфа, в Антверпене – вынес Себастьяна Корду. Всего за карьеру Оже-Алиассим выиграл четыре из тринадцати финалов. Единственная победа до нынешнего октября случилась в феврале 2022 года. Тогда он обыграл Стефаноса Циципаса в Роттердаме.
Крытые корты, хард
Феликс Оже-Алиассим (Канада) – Хольгер Руне (Дания)
6:3|7:5
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