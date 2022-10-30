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ITF. Катерина Байндл проиграла Жасмин Паолини в финале
Второй финал для украинки в этом году
Фото: Getty Images
Лес-Франкесес-дель-Вальес (ITF), украинская теннисистка Катерина Байндл потерпела поражение в финальном матче итальянского турнира серии ITF 100. Её обыграла итальянка Жасмин Паолини.
Для Байндл это был второй одиночный финал в этом году – и второй проигранный. В июле Катерину обыграла россиянка Оксана Селехметьева в решающем матче турнира в Монпелье. Паолини же в 2022 году уже дважды выходила в финал – в октябре Жасмин проиграла Анне Блинковой в Клуж-Напоке.
Хард
Катерина Байндл (Украина) – Жасмин Паолини (Италия)
4:6|4:6
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