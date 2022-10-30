  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. ITF. Катерина Байндл проиграла Жасмин Паолини в финале
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ITF. Катерина Байндл проиграла Жасмин Паолини в финале

Теннис
(1 голосов)

Второй финал для украинки в этом году

ITF. Катерина Байндл проиграла Жасмин Паолини в финале

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Лес-Франкесес-дель-Вальес (ITF), украинская теннисистка Катерина Байндл потерпела поражение в финальном матче итальянского турнира серии ITF 100. Её обыграла итальянка Жасмин Паолини.

Для Байндл это был второй одиночный финал в этом году – и второй проигранный. В июле Катерину обыграла россиянка Оксана Селехметьева в решающем матче турнира в Монпелье. Паолини же в 2022 году уже дважды выходила в финал – в октябре Жасмин проиграла Анне Блинковой в Клуж-Напоке.

Хард

Катерина Байндл (Украина) – Жасмин Паолини (Италия)

4:6|4:6

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Катерина Байндл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде