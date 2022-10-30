ITF. Катерина Байндл проиграла Жасмин Паолини в финале

Лес-Франкесес-дель-Вальес (ITF), украинская теннисистка Катерина Байндл потерпела поражение в финальном матче итальянского турнира серии ITF 100. Её обыграла итальянка Жасмин Паолини.

Для Байндл это был второй одиночный финал в этом году – и второй проигранный. В июле Катерину обыграла россиянка Оксана Селехметьева в решающем матче турнира в Монпелье. Паолини же в 2022 году уже дважды выходила в финал – в октябре Жасмин проиграла Анне Блинковой в Клуж-Напоке.

Хард

Катерина Байндл (Украина) – Жасмин Паолини (Италия)

4:6|4:6