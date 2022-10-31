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Карлос Алькарас может пропустить Мастерс в Париже

Теннис
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У теннисиста проблемы со здоровьем

Карлос Алькарас может пропустить Мастерс в Париже

Фото: ATP Tour

Новина українською

Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас может не сыграть на последнем в текущем сезоне турнире серии "Мастерс" в Париже (Франция), сообщает AS.

Издание, ссылаясь на источники, близкие к Алькарасу, сообщает, что 19-летний теннисист сегодня, 31 октября, прошёл мединское обследование. Ранее Карлос почувствовал дискомфорт в колене. Отмечается, что, узнав результаты обследования, испанец принял решение сыграть в Париже, однако оно может быть неокончательным.

Отметим, что колено беспокоило Алькараса ещё на прошлой неделе, в полуфинале турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

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В статье: Карлос Алькарас
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