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Карлос Алькарас: Я поставил цель закончить год в качестве номера один
Пока у теннисиста есть все шансы на это
Фото: ATP Tour
Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас заявил, что перед стартом "Мастерса" в Париже (Франция) не чувствует никакого давления как на первого игрока в рейтинге.
"Я не чувствую давления. Я просто поставил цель закончить год в качестве номера один. Конечно, это действительно тяжело. За мной стоят отличные игроки, и у них тоже есть шансы.
Я просто пытаюсь показать всё возможное на каждом турнире, чтобы продолжать идти наверх. В этом весь я. Просто наслаждайтесь игрой в теннис", — приводит слова Алькараса Tennis Majors.
Карлос Алькарас стартует на "Мастерсе" в Париже матчем с японцем Йосихито Нисиокой (38-й в рейтинге),
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