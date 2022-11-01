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Новак Джокович прокомментировал состояние кортов в Париже
Серб считает, что в этом году корты стали быстрее
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович рассказал, что думает о состоянии кортов на "Мастерсе" в Париже (Франция). По словам Джоковича, в этом году корты стали быстрее.
"Парни, которые здорово подают, предпочитают более быстрые условия. Для тех же, кто остаётся на задней линии и часто исполняет удары с вращением, любят условия помедленнее.
Честно говоря, не думаю, что здесь есть идеальная формула. В предыдущие годы, когда я играл в Берси, помню, что было, когда корты были очень быстрые, умеренно быстрые, умеренно медленные, медленные — в прошлом году. Сейчас они умеренно быстрые", — приводит слова Новака пресс-служба ATP.
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