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Новак Джокович прокомментировал состояние кортов в Париже

Теннис
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Серб считает, что в этом году корты стали быстрее

Новак Джокович прокомментировал состояние кортов в Париже

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович рассказал, что думает о состоянии кортов на "Мастерсе" в Париже (Франция). По словам Джоковича, в этом году корты стали быстрее.

"Парни, которые здорово подают, предпочитают более быстрые условия. Для тех же, кто остаётся на задней линии и часто исполняет удары с вращением, любят условия помедленнее.

Честно говоря, не думаю, что здесь есть идеальная формула. В предыдущие годы, когда я играл в Берси, помню, что было, когда корты были очень быстрые, умеренно быстрые, умеренно медленные, медленные — в прошлом году. Сейчас они умеренно быстрые", — приводит слова Новака пресс-служба ATP.

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В статье: Новак Джокович
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