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Руководство АТР: Любой игрок, соревновавшийся на Уимблдоне или другом ТБШ мог попасть на Итоговый чемпионат
Джокович не исключение
Фото: Tennis World
Представитель ATP прокомментировал то, что 21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович досрочно обеспечил себе попадание на Итоговый чемпионат ATP. Турнир пройдёт в Турине (Италия) позднее в ноябре.
Напомним, Джокович квалифицировался на Итоговый турнир как победитель Уимблдона, при том, что в сезоне-2022 ATP и WTA лишили этот мэйджор рейтинговых очков.
"Лишение Уимблдона рейтинговых очков было принято в интересах справедливости в отношении всех игроков. Другие изменения, связанные со статусом соревнования, не были признаны необходимыми.
Таким образом, любой игрок, соревновавшийся на Уимблдоне или на другом турнире "Большого шлема", имел возможность квалифицироваться в Турин по правилу квалификации через ТБШ", — приводит слова представителя ATP Eurosport.
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