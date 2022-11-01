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Руководство АТР: Любой игрок, соревновавшийся на Уимблдоне или другом ТБШ мог попасть на Итоговый чемпионат

Теннис
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Джокович не исключение

Руководство АТР: Любой игрок, соревновавшийся на Уимблдоне или другом ТБШ мог попасть на Итоговый чемпионат

Фото: Tennis World

Новина українською

Представитель ATP прокомментировал то, что 21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович досрочно обеспечил себе попадание на Итоговый чемпионат ATP. Турнир пройдёт в Турине (Италия) позднее в ноябре.

Напомним, Джокович квалифицировался на Итоговый турнир как победитель Уимблдона, при том, что в сезоне-2022 ATP и WTA лишили этот мэйджор рейтинговых очков.

"Лишение Уимблдона рейтинговых очков было принято в интересах справедливости в отношении всех игроков. Другие изменения, связанные со статусом соревнования, не были признаны необходимыми.

Таким образом, любой игрок, соревновавшийся на Уимблдоне или на другом турнире "Большого шлема", имел возможность квалифицироваться в Турин по правилу квалификации через ТБШ", — приводит слова представителя ATP Eurosport.

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В статье: Новак Джокович
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