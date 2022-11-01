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Ангелина Калинина успешно стартовала на турнире в Великобритании

Теннис
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Матч получился очень простым

Ангелина Калинина успешно стартовала на турнире в Великобритании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ангелина Калинина вышла во второй круг на турнире ITF W100 в Великобритании. На старте соревнований она обыграла Эльзу Жамко из Франции.

Первый круг
Ангелина Калинина (Украина, 1) - Эльза Жакмо (Франция) 6:4, 6:1

Украинская теннисистка во второй раз обыграла француженку: в предыдущем сезоне Калинина победила Жакмо в четвертьфинале турнира ITF W100 в Контрексевилле (Франция).

Следующая соперница Ангелины определится в противостоянии британок Эллы Макдональд и Фреи Кристи, которые попали в основную сетку через квалификацию.

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В статье: Ангелина Калинина
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Источник:
БТУ

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