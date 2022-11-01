Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович пробился в третий тур Мастерса в Париже
Сербу тяжело далась эта победа
Фото: GQ India
21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович вышел в третий круг последнего в текущем сезоне турнира серии "Мастерс", который проходит в Париже (Франция).
В стартовом для себя матче Джокович (6) обыграл представителя США Максима Кресси.
Новак Джокович - Максим Кресси 7:6 (7:1), 6:4
Встреча продлилась 1 час 44 минуты. Джокович четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету Кресси 15 эйсов, 10 двойных ошибок и ни одного заработанного бейк-пойнта.
За место в четвертьфинале турнира Джокович сразится с победителем матча Карен Хачанов — Марк-Андреа Хюслер.
Популярное сейчас
- Три английских и один французский клуб зимой поборются за Малиновского
- Разведка Британии – о причине переброски в беларусь истребителей рф, способных нести Кинжалы
- Предложение с 8 нулями. ПСЖ желает приобрести Мудрика - источник
- Киченок: Не очень хотела быть в одной группе с Кудерметовой
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО