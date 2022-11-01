Джокович пробился в третий тур Мастерса в Париже

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович вышел в третий круг последнего в текущем сезоне турнира серии "Мастерс", который проходит в Париже (Франция).

В стартовом для себя матче Джокович (6) обыграл представителя США Максима Кресси.

Новак Джокович - Максим Кресси 7:6 (7:1), 6:4

Встреча продлилась 1 час 44 минуты. Джокович четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету Кресси 15 эйсов, 10 двойных ошибок и ни одного заработанного бейк-пойнта.

За место в четвертьфинале турнира Джокович сразится с победителем матча Карен Хачанов — Марк-Андреа Хюслер.