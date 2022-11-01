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Надаль: Я больше не буду бороться за первую строчку мирового рейтинга

Теннис
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Рафа заявил, что сейчас, ему главное оставаться конкурентоспособным

Надаль: Я больше не буду бороться за первую строчку мирового рейтинга

Фото: The North East Affairs

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22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался о возможности сдвинуть соотечественника Карлоса Алькараса с первой строчки рейтинга ATP.

В данный момент у Алькараса 6730 очков, а у Надаля – 5810. Оба приехали в Париж (Франция), чтобы принять участие в последнем в текущем сезоне турнире серии "Мастерс".

"Внесу ясность: я не борюсь за звание первой ракетки мира. Я борюсь лишь за то, чтобы быть конкурентоспособным на каждом турнире, где я выступаю. Я больше не буду бороться за первую строчку на данном этапе своей карьеры. Такая цель у меня была в прошлом, я был счастлив и горд достичь её впервые в 2008 году", — приводит слова Надаля Tennis Majors.

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В статье: Рафаэль Надаль
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