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Кирьос отреагировал на новость ATP о том, что он квалифицировался на Итоговый турнир в парном разряде

Теннис
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По его мнению, он мог сыграть на этом турнире и в одиночном разряде

Кирьос отреагировал на новость ATP о том, что он квалифицировался на Итоговый турнир в парном разряде

Новина українською

Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос намекнул на то, что не квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Турине (Италия) из-за лишения Уимблдона рейтинговых очков.

Кирьос отреагировал на новость ATP о том, что он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом квалифицировался на Итоговый турнир в парном разряде. "Должен был и на одиночный", — написал Ник в своих социальных сетях.

Напомним, руководство ATP приняло совершенно нелогичное решение и лишило Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранение от соревнований российских и белорусских теннисистов.

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В статье: Ник Кириос Ник Кирьос
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