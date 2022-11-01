Кирьос отреагировал на новость ATP о том, что он квалифицировался на Итоговый турнир в парном разряде

Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос намекнул на то, что не квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Турине (Италия) из-за лишения Уимблдона рейтинговых очков.

Кирьос отреагировал на новость ATP о том, что он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом квалифицировался на Итоговый турнир в парном разряде. "Должен был и на одиночный", — написал Ник в своих социальных сетях.

Напомним, руководство ATP приняло совершенно нелогичное решение и лишило Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранение от соревнований российских и белорусских теннисистов.