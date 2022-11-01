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Дарья Снигур легко справилась с соперницей и вышла во второй круг турнира в Нанте
Украинка удачно начала турнир
Фото: UK Sports News
Украинская теннисистка Дарья Снигур с победы стартовала на 60-тысячнике ITF в Нанте.
На старте соревнований украинка, посеянная под седьмым номером, переиграла француженку Хлоэ Ноэль. Напомним, что организаторы выдали ей уайлд-кард.
Нант. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Хлоэ Ноэль (Франция) – 6:4, 6:1
В следующем раунде Снигур сразится против Анастасии Тихоновой.
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