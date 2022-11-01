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Дарья Снигур легко справилась с соперницей и вышла во второй круг турнира в Нанте

Теннис
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Украинка удачно начала турнир

Дарья Снигур легко справилась с соперницей и вышла во второй круг турнира в Нанте

Фото: UK Sports News

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур с победы стартовала на 60-тысячнике ITF в Нанте.

На старте соревнований украинка, посеянная под седьмым номером, переиграла француженку Хлоэ Ноэль. Напомним, что организаторы выдали ей уайлд-кард.

Нант. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Хлоэ Ноэль (Франция) – 6:4, 6:1

В следующем раунде Снигур сразится против Анастасии Тихоновой.

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В статье: Дарья Снигур
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