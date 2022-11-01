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Каспер Рууд обыграл Гаске и вышел в третий круг турнира в Париже
Решающий сет был очень напряженным
Фото: Tennis World USA
Четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция). Рууд (3) обыграл представителя Франции Ришара Гаске.
Каспер Рууд - Ришар Гаске 6:1, 7:6 (9:7)
Встреча продлилась 1 час 24 минуты. Рууд шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Гаске шесть эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Следующим соперником Рууда станет победитель матча Лоренцо Музетти (Италия) – Николоз Басилашвили (Грузия).
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