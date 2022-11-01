  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Каспер Рууд обыграл Гаске и вышел в третий круг турнира в Париже
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каспер Рууд обыграл Гаске и вышел в третий круг турнира в Париже

Теннис
(1 голосов)

Решающий сет был очень напряженным

Каспер Рууд обыграл Гаске и вышел в третий круг турнира в Париже

Фото: Tennis World USA

Новина українською

Четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция). Рууд (3) обыграл представителя Франции Ришара Гаске.

Каспер Рууд - Ришар Гаске 6:1, 7:6 (9:7)

Встреча продлилась 1 час 24 минуты. Рууд шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Гаске шесть эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником Рууда станет победитель матча Лоренцо Музетти (Италия) – Николоз Басилашвили (Грузия).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Каспер Рууд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде