Каспер Рууд обыграл Гаске и вышел в третий круг турнира в Париже

Четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция). Рууд (3) обыграл представителя Франции Ришара Гаске.

Каспер Рууд - Ришар Гаске 6:1, 7:6 (9:7)

Встреча продлилась 1 час 24 минуты. Рууд шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Гаске шесть эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником Рууда станет победитель матча Лоренцо Музетти (Италия) – Николоз Басилашвили (Грузия).