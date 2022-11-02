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Итоговый турнир. Пара Людмилы Киченок стартовала с поражения
Драматическая неудача на старте
Фото: wtatennis.com / Автор - Jimmie48
Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с латышкой Еленой Остапенко уступила в первом матче Итогового турнира WTA. Пара Киченок – Остапенко в напряженной дуэли уступила человеку без страны Веронике Кудерметовой и бельгийке Элизе Мертенс.
Первый сет благодаря брейку в четвертом гейме отошел Киченок и Остапенко, однако вторая партия завершилась в пользу соперниц. Последний сет в формате тай-брейка был полон драмы: Киченок и Остапенко проиграли пять мячей подряд, однако две подачи оппоненток отыграли. При счете 9:4 Людмила и Елена отыграли три матч-болла, но на большее их не хватило.
Напомним, Итоговый турнир WTA в одиночном и парном разрядах проходит в формате групповых этапов. Следующий матч дуэт с участием украинки сыграет 4 ноября против казахстанско-бразилийской пары Анна Данилина / Беатрис Хадад Мая.
WTA. Итоговый турнир. Пары
Людмила Киченок / Елена Остапенко (Украина / Латвия) - Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (404 / Бельгия) 6:3, 1:6, 6:10
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