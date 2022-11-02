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Итоговый турнир. Провал Жабер, легкая победа Швентек
Результаты первого тура
Фото: twitter.com/WTA / Автор невідомий
В эти дни в Соединенных штатах проходят поединки теннисного Итогового турнира 2022 среди женщин. В ночь с 1 на 2 ноября прошли игры стартового тура.
В группе А никаких неожиданностей не произошло: Ига Швентек в обеих партиях против Дарии Касаткиной делала брейки уже во втором гейме и спокойно доводила дело до победы в сете. Также со счетом 2:0 по партиям в этом же квартете победительницей была Каролин Гарсия, одолевшая номинальную хозяйку соревнований, Коко Гофф. Хотя сопротивление от американки оказалось более серьезным, она все равно не смогла взять хотя бы сет у соперницы.
В группе В обе более рейтинговые теннисистки уступили свои стартовые игры. Вторая ракетка мира, Онс Жабер, неожиданно проиграла Арине Сабаленко, хотя и оставила за собой первую партию. В другой встрече квартета Мария Саккари дважды на тай-брейке дожимала еще одну американку, Джессику Пегулу.
Следует напомнить, что Итоговый теннисный турнир проходит в формате группового этапа. Параллельно также проходят соревнования в парном разряде, где выступает украинка Людмила Киченок. Этой ночью
WTA. Итоговый турнир
Группа А
Ига Швентек (Польша, 1) - Дарья Касаткина (404, №8) 6:2, 6:3
Коко Гофф (США, 4) – Каролин Гарсия (Франция, 6) 4:6, 3:6
Группа В
Джессика Пегула (США, 3) – Мария Саккари (Греция, 5) 6:7 (8), 6:7 (7)
Онс Жабер (Тунис, 2) - Арина Сабаленко (7) 6:3, 6:7 (7), 5:7
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