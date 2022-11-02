Голден Стэйт не смог обыграть Майами Хит несмотря на трипл-дабл Стефена Карри

В Майами состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Майами Хит" принимал "Голден Стэйт Уорриорз".

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:109.

Самым результативным игроком у "Майами" стал американец Макс Страс, набравший 24 очка, сделавший один подбор и две передачи. Самым результативным у гостей оказался американский разыгрывающий Стефен Карри, оформивший трипл-дабл. На его счету 23 очка, 13 подборов и столько же передач.