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Голден Стэйт не смог обыграть Майами Хит несмотря на трипл-дабл Стефена Карри

Теннис
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Хозяева выглядели увереннее

Голден Стэйт не смог обыграть Майами Хит несмотря на трипл-дабл Стефена Карри

Фото: Yardbarker

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В Майами состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Майами Хит" принимал "Голден Стэйт Уорриорз".

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:109.

Самым результативным игроком у "Майами" стал американец Макс Страс, набравший 24 очка, сделавший один подбор и две передачи. Самым результативным у гостей оказался американский разыгрывающий Стефен Карри, оформивший трипл-дабл. На его счету 23 очка, 13 подборов и столько же передач.

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В статье: Голден Стейт Уорриорз Майами Хит
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