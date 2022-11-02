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Семикратный победитель ТБШ отреагировал на позитивную допинг-пробу Симоны Халеп

Теннис
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Он думает, что это ошибка

Семикратный победитель ТБШ отреагировал на позитивную допинг-пробу Симоны Халеп

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Семикратный победитель турниров "Большого шлема", бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер прокомментировал новость о том, что в допинг-пробе двукратной чемпионки турниров "Большого шлема" румынки Симоны Халеп нашли запрещённый препарат.

"Сердцем я с Симоной Халеп. Я бы никогда не стал утверждать, что знаю её. Но я видел многие её матчи на протяжении многих лет и несколько раз брал у неё интервью. Я бы сказал, что из всех игроков, с которыми я сталкивался, она одна из тех, кто не может сделать что-либо подобное преднамеренно.

Думаю, это явная ошибка. Не могу представить где… Симона Халеп — великая спортсменка и великий человек, и моё сердце сочувствует ей. Надеюсь, она сможет очистить своё имя, потому что я хочу видеть её на корте. Предполагаю, что она невиновна", — приводит слова Виландера Eurosport.

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В статье: Матс Виландер
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