Семикратный победитель ТБШ отреагировал на позитивную допинг-пробу Симоны Халеп

Семикратный победитель турниров "Большого шлема", бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер прокомментировал новость о том, что в допинг-пробе двукратной чемпионки турниров "Большого шлема" румынки Симоны Халеп нашли запрещённый препарат.

"Сердцем я с Симоной Халеп. Я бы никогда не стал утверждать, что знаю её. Но я видел многие её матчи на протяжении многих лет и несколько раз брал у неё интервью. Я бы сказал, что из всех игроков, с которыми я сталкивался, она одна из тех, кто не может сделать что-либо подобное преднамеренно.

Думаю, это явная ошибка. Не могу представить где… Симона Халеп — великая спортсменка и великий человек, и моё сердце сочувствует ей. Надеюсь, она сможет очистить своё имя, потому что я хочу видеть её на корте. Предполагаю, что она невиновна", — приводит слова Виландера Eurosport.