Гендиректор WTA: Верю в нашу антидопинговую программу, думаю Халеп тоже

Генеральный директор WTA Стив Саймон прокомментировал новость о том, что в допинг-пробе двукратной чемпионки турниров "Большого шлема", бывшей первой ракетки мира, румынской теннисистки Симоны Халеп обнаружили запрещённый препарат.

"Я верю ей, что она ничего не делала намеренно. При этом я искренне верю в нашу антидопинговую программу и считаю её хорошей. Наши игроки тоже её поддерживают. И если вы спросите Симону, она поддержит её.

Уверен, что постепенно правда станет известна. Тогда мы поступим соответствующим образом. Но я весьма сочувствую Симоне, поскольку никогда не усомнюсь в её честности", — приводит слова Стива Саймона AP News.