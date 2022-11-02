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Гендиректор WTA: Верю в нашу антидопинговую программу, думаю Халеп тоже
Стив Саймон отреагировал на новость о допинге Симоны
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор WTA Стив Саймон прокомментировал новость о том, что в допинг-пробе двукратной чемпионки турниров "Большого шлема", бывшей первой ракетки мира, румынской теннисистки Симоны Халеп обнаружили запрещённый препарат.
"Я верю ей, что она ничего не делала намеренно. При этом я искренне верю в нашу антидопинговую программу и считаю её хорошей. Наши игроки тоже её поддерживают. И если вы спросите Симону, она поддержит её.
Уверен, что постепенно правда станет известна. Тогда мы поступим соответствующим образом. Но я весьма сочувствую Симоне, поскольку никогда не усомнюсь в её честности", — приводит слова Стива Саймона AP News.
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