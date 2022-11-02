  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Гендиректор WTA: Верю в нашу антидопинговую программу, думаю Халеп тоже
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гендиректор WTA: Верю в нашу антидопинговую программу, думаю Халеп тоже

Теннис
(1 голосов)

Стив Саймон отреагировал на новость о допинге Симоны

Гендиректор WTA: Верю в нашу антидопинговую программу, думаю Халеп тоже

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор WTA Стив Саймон прокомментировал новость о том, что в допинг-пробе двукратной чемпионки турниров "Большого шлема", бывшей первой ракетки мира, румынской теннисистки Симоны Халеп обнаружили запрещённый препарат.

"Я верю ей, что она ничего не делала намеренно. При этом я искренне верю в нашу антидопинговую программу и считаю её хорошей. Наши игроки тоже её поддерживают. И если вы спросите Симону, она поддержит её.

Уверен, что постепенно правда станет известна. Тогда мы поступим соответствующим образом. Но я весьма сочувствую Симоне, поскольку никогда не усомнюсь в её честности", — приводит слова Стива Саймона AP News.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: WTA
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде