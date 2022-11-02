Новак Джокович сыграл в пинг-понг с болбоем

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович опубликовал забавное видео в своих социальных сетях. Спортсмен показал, как сыграл в настольный теннис с болбоем.

В видео Джокович и болбой провели несколько розыгрышей. После одного из них в Новака попал мяч, и теннисист свалился на пол. Он тут же дал понять, что это шутка, и пожал руку болбою.

На текущей неделе 35-летний Новак Джокович выступает на хардовом турнире серии "Мастерс", который проходит в Париже (Франция).