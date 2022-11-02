Элина Свитолина показала фото в роскошном платье

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок с фотосессии, на которой она предстала в роскошном платье.

В середине октября стало известно, что Свитолина и её супруг, бывшая шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис, впервые стали родителями. У них родилась девочка, которую назвали Скай.

28-летняя Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах "Большого шлема" — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году.