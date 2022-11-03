Рафаэль Надаль сенсационно уступил 31-й ракетке мира

Испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором круге турнира в Париже не смог обыграть представителя США Томми Полу.

Рафаэль Надаль - Томми Пол 6:3, 6:7 (4:7), 1:6

Продолжительность встречи составила 2 часа 34 минуты. За это время испанец выполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. На счету американца четыре эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге Пол встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.