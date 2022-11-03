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Надаль допустил, что может завершить карьеру
Это может состоятся в конце этого года
фото - atptour.com
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался об участии на Итоговом турнире ATP, который пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).
"Надеюсь, ничего не случится и я сыграю на Итоговом. Я в восторге от своей игры, несмотря на то что она не была идеальной в последние месяцы. Но терять нечего. После хорошего года еду туда, чтобы просто постараться изо всех сил. В конце концов, мне нужны дни в туре. В течение последних пяти месяцев я не проводил достаточно дней в туре. Речь даже не про соревнования на теннисном корте.
Просто дайте мне шанс насладиться ещё одним финалом мирового тура. Никогда не знаешь, когда он станет для тебя последним, особенно в моём возрасте. Так что я сделаю всё возможное, чтобы насладиться этим, а затем, в следующие годы, конечно, я буду бороться, чтобы вернуться туда.
Да, мне нужно взглянуть на всё в перспективе, просто я буду продолжать стараться изо всех сил, и мне нужно быть достаточно здоровым, чтобы оставаться в туре. Вот и всё", — сказал Рафаэль Надаль на пресс-конференции.
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