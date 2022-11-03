  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль допустил, что может завершить карьеру
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль допустил, что может завершить карьеру

Теннис
(1 голосов)

Это может состоятся в конце этого года

Надаль допустил, что может завершить карьеру

фото - atptour.com

Новина українською

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался об участии на Итоговом турнире ATP, который пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).

"Надеюсь, ничего не случится и я сыграю на Итоговом. Я в восторге от своей игры, несмотря на то что она не была идеальной в последние месяцы. Но терять нечего. После хорошего года еду туда, чтобы просто постараться изо всех сил. В конце концов, мне нужны дни в туре. В течение последних пяти месяцев я не проводил достаточно дней в туре. Речь даже не про соревнования на теннисном корте.

Просто дайте мне шанс насладиться ещё одним финалом мирового тура. Никогда не знаешь, когда он станет для тебя последним, особенно в моём возрасте. Так что я сделаю всё возможное, чтобы насладиться этим, а затем, в следующие годы, конечно, я буду бороться, чтобы вернуться туда.

Да, мне нужно взглянуть на всё в перспективе, просто я буду продолжать стараться изо всех сил, и мне нужно быть достаточно здоровым, чтобы оставаться в туре. Вот и всё", — сказал Рафаэль Надаль на пресс-конференции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде