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Рафаэль Надаль: Мне сложно представить сейчас, что я смогу выиграть Итоговый турнир
Рафа не уверен в своих силах
Фото: The North East Affairs
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о предстоящем Итоговом турнире ATP. который пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).
"Мне сложно представить сейчас, что я приеду на Итоговый турнир в форме, достаточно хорошей форме, и смогу выиграть турнир. Единственное, что я могу сделать, это попытаться приехать на турнир раньше, чтобы хорошо потренироваться с ребятами, а затем выложиться по полной на корте. Надеюсь, тело меня не подведёт.
Вот и всё. Я постараюсь, чтобы всё прошло хорошо. А если нет, то, знаете, в следующем году я постараюсь провести свой лучший сезон", — сказал Рафаэль Надаль на пресс-конференции.
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