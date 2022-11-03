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Свитолина опубликовала видео своего новорожденного ребенка
Соответствующим видео она поделилась в ТікТок
Украинская теннисистка Элина Свитолина показала свою новорожденную дочь Скай.
Экс-первая ракетка Украины поделилась роликом с ребёнком в TikTok.
Впоследствии Свитолина начала нежно качать девочку. "Первый TikTok Скай", – написала теннисистка в комментарии к посту.
В апреле 2021 года французский теннисист Гаэль Монфис сделал предложение Свитолиной после того, как в феврале пара объявила о перерыве в отношениях.
Skai’s first TikTok ???????????? pic.twitter.com/SuZdt8ZkZg— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) November 3, 2022
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