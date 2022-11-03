Свитолина опубликовала видео своего новорожденного ребенка

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала свою новорожденную дочь Скай.

Экс-первая ракетка Украины поделилась роликом с ребёнком в TikTok.

Впоследствии Свитолина начала нежно качать девочку. "Первый TikTok Скай", – написала теннисистка в комментарии к посту.

В апреле 2021 года французский теннисист Гаэль Монфис сделал предложение Свитолиной после того, как в феврале пара объявила о перерыве в отношениях.