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Свитолина опубликовала видео своего новорожденного ребенка

Теннис
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Соответствующим видео она поделилась в ТікТок

Свитолина опубликовала видео своего новорожденного ребенка

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала свою новорожденную дочь Скай.

Экс-первая ракетка Украины поделилась роликом с ребёнком в TikTok.

Впоследствии Свитолина начала нежно качать девочку. "Первый TikTok Скай", – написала теннисистка в комментарии к посту.

В апреле 2021 года французский теннисист Гаэль Монфис сделал предложение Свитолиной после того, как в феврале пара объявила о перерыве в отношениях.

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В статье: Элина Свитолина
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