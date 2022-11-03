  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Карлос Алькарас отдал четыре гейма Димитрову и вышел в четвертьфинал Мастерса в Париже
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Алькарас отдал четыре гейма Димитрову и вышел в четвертьфинал Мастерса в Париже

Теннис
(1 голосов)

Хороший матч

Карлос Алькарас отдал четыре гейма Димитрову и вышел в четвертьфинал Мастерса в Париже

Фото: Defector

Новина українською

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас пробился в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция).

Испанский теннисист обыграл болгарина Григора Димитрова.

Карлос Алькарас - Григор Димитров 6:1, 6:3

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Алькарас сделал один эйс, трижды ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. 28-я ракетка мира Димитров трижды подал навылет, дважды ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Пока соперник Алькараса по четвертьфиналу неизвестен.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде