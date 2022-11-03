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Карлос Алькарас отдал четыре гейма Димитрову и вышел в четвертьфинал Мастерса в Париже
Хороший матч
Фото: Defector
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас пробился в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция).
Испанский теннисист обыграл болгарина Григора Димитрова.
Карлос Алькарас - Григор Димитров 6:1, 6:3
Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Алькарас сделал один эйс, трижды ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. 28-я ракетка мира Димитров трижды подал навылет, дважды ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
Пока соперник Алькараса по четвертьфиналу неизвестен.
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