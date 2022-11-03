Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль прокомментировал поражение от Томми Пола
Он считает, что соперник заслужил победу
Фото: Tennis365
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё поражение на "Мастерсе" в Париже. Надаль во втором круге "Мастерса" проиграл американскому теннисисту Томми Полу, занимающему 31-е место в рейтинге ATP. Пол победил Надаля со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:1.
"Томми заслужил это. Такое порой случается. Он играл агрессивно, провёл много классных ударов. Я имел шанс выиграть матч во втором сете, но ужасно провёл тот гейм. Да, я не заслужил победу, потому что очень плохо сыграл в ключевой момент.
До того момента всё было в порядке, матч складывался хорошо. Это был мой первый матч после перерыва. На таком покрытии нельзя ошибаться на подаче", — сказал Надаль на пресс-конференции.
Популярное сейчас
- АЗ Алкмаар - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 3 ноября 2022
- Динамо - Фенербахче. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.11.2022
- Снова более 700 оккупантов и много техники. Генштаб о потерях россиян за 2 ноября
- АТР. Медведев выиграл второй турнир в сезоне и 15-й – в карьере
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО