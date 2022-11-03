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Надаль прокомментировал поражение от Томми Пола

Теннис
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Он считает, что соперник заслужил победу

Надаль прокомментировал поражение от Томми Пола

Фото: Tennis365

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22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё поражение на "Мастерсе" в Париже. Надаль во втором круге "Мастерса" проиграл американскому теннисисту Томми Полу, занимающему 31-е место в рейтинге ATP. Пол победил Надаля со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:1.

"Томми заслужил это. Такое порой случается. Он играл агрессивно, провёл много классных ударов. Я имел шанс выиграть матч во втором сете, но ужасно провёл тот гейм. Да, я не заслужил победу, потому что очень плохо сыграл в ключевой момент.

До того момента всё было в порядке, матч складывался хорошо. Это был мой первый матч после перерыва. На таком покрытии нельзя ошибаться на подаче", — сказал Надаль на пресс-конференции.

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В статье: Рафаэль Надаль
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