  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Дарья Снигур вышла в полуфинал турнира в Нанте
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дарья Снигур вышла в полуфинал турнира в Нанте

Теннис
(1 голосов)

В четвертьфинале она не испытывала проблем

Дарья Снигур вышла в полуфинал турнира в Нанте

Фото: UK Sports News

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась в полуфинал турнира ITF W60 в Нанте (Франция). В матче 1/4 финала украинка в двух сетах обыграла Юлию Гатовку из Беларуси.

Матч длился 1 час и 11 минут. В полуфинале соперницей Дарии станет победительница пары Клара Таусон – Камилла Рахимова.

ITF W60 Франция, Нант. Четвертьфинал

Дарья Снигур – Юлия Гатовка – 2:0 (6:3, 6:2)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарья Снигур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде