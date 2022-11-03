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Дарья Снигур вышла в полуфинал турнира в Нанте
В четвертьфинале она не испытывала проблем
Фото: UK Sports News
Украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась в полуфинал турнира ITF W60 в Нанте (Франция). В матче 1/4 финала украинка в двух сетах обыграла Юлию Гатовку из Беларуси.
Матч длился 1 час и 11 минут. В полуфинале соперницей Дарии станет победительница пары Клара Таусон – Камилла Рахимова.
ITF W60 Франция, Нант. Четвертьфинал
Дарья Снигур – Юлия Гатовка – 2:0 (6:3, 6:2)
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