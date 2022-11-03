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Карлос Алькарас 12 раз в сезоне доходил до стадии 1/4 финала турниров АТР
Испанец набрал хорошую форму
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция). В матче 2-го круга он обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:1, 6:3.
Алькарас уже в 12-й раз в нынешнем сезоне доходит до четвертьфинала турнира ATP. При этом он проводит 17-й турнир в сезоне.
Пока соперник Алькараса по четвертьфиналу неизвестен.
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