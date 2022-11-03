Карлос Алькарас 12 раз в сезоне доходил до стадии 1/4 финала турниров АТР

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция). В матче 2-го круга он обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:1, 6:3.

Алькарас уже в 12-й раз в нынешнем сезоне доходит до четвертьфинала турнира ATP. При этом он проводит 17-й турнир в сезоне.

Пока соперник Алькараса по четвертьфиналу неизвестен.