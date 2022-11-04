  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ига Швёнтек одержала победу и досрочно вышла из группы с первого места
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ига Швёнтек одержала победу и досрочно вышла из группы с первого места

Теннис
(1 голосов)

Польская теннисистка не испытала проблем

Ига Швёнтек одержала победу и досрочно вышла из группы с первого места

Фото: MARCA

Новина українською

Первая ракетка мира, полька Ига Швёнтек одержала вторую победу подряд на Итоговом турнире WTA. Во втором матче Швёнтек обыграла представительницу Франции Каролин Гарсию

Ига Швёнтек - Каролин Гарсия 6:3, 6:2

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Свёнтек выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Гарсии три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Итоговый турнир WTA проходит с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте (США).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде