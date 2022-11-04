Ига Швёнтек одержала победу и досрочно вышла из группы с первого места

Первая ракетка мира, полька Ига Швёнтек одержала вторую победу подряд на Итоговом турнире WTA. Во втором матче Швёнтек обыграла представительницу Франции Каролин Гарсию

Ига Швёнтек - Каролин Гарсия 6:3, 6:2

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Свёнтек выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Гарсии три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Итоговый турнир WTA проходит с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте (США).