Новак Джокович стал вторым теннисистом, который не менее 90 раз выходил в четвертьфинал Мастерсов

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович, победив Карена Хачанова в третьем круге хардового "Мастерса" в Париже, вышел в свой 90-й четвертьфинал на турнирах соответствующей категории.

По этому показателю Джокович уступает лишь 22-кратному победителю мэйджоров Рафаэлю Надалю, который 99 раз был в четвертьфиналах "Мастерсов".

Напомним, четвертьфинальные матчи на "Мастерсе" в Париже состоятся сегодня, 4 ноября.