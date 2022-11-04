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Новак Джокович стал вторым теннисистом, который не менее 90 раз выходил в четвертьфинал Мастерсов

Теннис
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Чтобы возглавить рейтинг сербу осталось совсем немного

Новак Джокович стал вторым теннисистом, который не менее 90 раз выходил в четвертьфинал Мастерсов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович, победив Карена Хачанова в третьем круге хардового "Мастерса" в Париже, вышел в свой 90-й четвертьфинал на турнирах соответствующей категории.

По этому показателю Джокович уступает лишь 22-кратному победителю мэйджоров Рафаэлю Надалю, который 99 раз был в четвертьфиналах "Мастерсов".

Напомним, четвертьфинальные матчи на "Мастерсе" в Париже состоятся сегодня, 4 ноября.

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В статье: Новак Джокович
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