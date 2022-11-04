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Томми Пол обыграл испанца Пабло Карреньо-Буста и вышел в четвертьфинал Мастерса в Париже

Теннис
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Томми продолжает побеждать

Томми Пол обыграл испанца Пабло Карреньо-Буста и вышел в четвертьфинал Мастерса в Париже

Фото: sport.ru

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Американский теннисист Томми Пол в двух сетах обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" в Париже и вышел в четвертьфинал.

Томми Пол - Пабло Карреньо-Буст 6:4, 6:4

Встреча продолжалась 1 час и 19 минут.

Соперники по три раза подали навылет и не допустили ни одной двойной ошибки. При этом американец реализовал три брейк-пойнта из 12. Он превзошёл Карреньо-Бусту показателем выигрыша как первой подачи (74% против 63%), так и второй (72% против 27%).

Во втором круге турнира в Париже Пол обыграл ещё одного испанца, Рафаэля Надаля, в трёхсетовом поединке – 3:6, 7:6 (7:4), 6:1.

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