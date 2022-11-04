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Снигур снялась накануне полуфинального матча во Франции

Теннис
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Теннисистка должна была сыграть с россиянкой

Снигур снялась накануне полуфинального матча во Франции

Фото: Tek Deeps

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур пропустит полуфиналый матч 60-тысячника ITF во Франции.

На этой стадии украинка должна была сыграть против третьей сеяной россиянки Камиллы Рахимовой, но украинка снялась с матча.

Отметим, что в Нанте Снигур обыграла белоруску Юлию Готовку, еще одну росиянку Анастасию Тихонову и Хлоэ Ноэль из Франции.

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В статье: Дарья Снигур
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Источник:
Sport.ua

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