Снигур снялась накануне полуфинального матча во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур пропустит полуфиналый матч 60-тысячника ITF во Франции.

На этой стадии украинка должна была сыграть против третьей сеяной россиянки Камиллы Рахимовой, но украинка снялась с матча.

Отметим, что в Нанте Снигур обыграла белоруску Юлию Готовку, еще одну росиянку Анастасию Тихонову и Хлоэ Ноэль из Франции.