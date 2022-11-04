Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оже-Альяссим обыграл Тиафо и стал первым полуфиналистом турнира в Париже
Отличный матч
Фото: Tennis365
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в двух сетах переиграл представителя США Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция).
Феликс Оже-Альяссим - Фрэнсис Тиафо 6:1, 6:4
Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.
Оже-Альяссим оказался сильнее своего соперника со счётом 6:1, 6:4. Канадец выполнил восемь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 14. На счету Фрэнсиса Тиафо шесть эйсов, три ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В полуфинале турнира в Париже Феликс Оже-Альяссим встретится либо с представителем Испании и первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, либо с датчанином Хольгером Руне.
Популярное сейчас
- Ворскла обходит Динамо. Таблица и результаты тура УПЛ
- "Мы убьем их всех". Залужный – об увеличении россиянами интенсивности атак на фронте и взломе личного профиля
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер удержался в топ-25, Динамо - в топ-50. Днепр-1 - наименее рейтинговый участник весенней стадии
- Элина Свитолина показала фото в роскошном платье
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО