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Оже-Альяссим обыграл Тиафо и стал первым полуфиналистом турнира в Париже

Теннис
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Отличный матч

Оже-Альяссим обыграл Тиафо и стал первым полуфиналистом турнира в Париже

Фото: Tennis365

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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в двух сетах переиграл представителя США Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция).

Феликс Оже-Альяссим - Фрэнсис Тиафо 6:1, 6:4

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.

Оже-Альяссим оказался сильнее своего соперника со счётом 6:1, 6:4. Канадец выполнил восемь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 14. На счету Фрэнсиса Тиафо шесть эйсов, три ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В полуфинале турнира в Париже Феликс Оже-Альяссим встретится либо с представителем Испании и первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, либо с датчанином Хольгером Руне.

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В статье: Феликс Оже Альяссим
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