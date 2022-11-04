Ангелина Калинина добыла волевую победу и вышла в полуфинал турнира в Шрусбери

Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжает борьбу за титул ITF W100 в Великобритании. В четвертьфинале украинка обыграла Элиз Мэлони.

Шрусбери, Великобритания . Четвертьфинал

Ангелина Калинина (Украина, 1) - Элиз Мэлони (Великобритания, Q) 7:5, 6:4

Матч продлился почти полтора часа. Ангелина реализовала шесть из восьми брейк-поинтов и проиграла четыре гейма на своей подаче.

Следующей соперницей Ангелины будет восьмая сеяная чешка Маркета Вондроушова. В 2015 году украинка играла с представительницей Чехии в полуфинале турнира ITF W25 в Братиславе и одержала победу.