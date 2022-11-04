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Ангелина Калинина добыла волевую победу и вышла в полуфинал турнира в Шрусбери

Теннис
(1 голосов)

До чемпионства украинки осталось совсем чуть-чуть

Ангелина Калинина добыла волевую победу и вышла в полуфинал турнира в Шрусбери

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжает борьбу за титул ITF W100 в Великобритании. В четвертьфинале украинка обыграла Элиз Мэлони.

Шрусбери, Великобритания . Четвертьфинал
Ангелина Калинина (Украина, 1) - Элиз Мэлони (Великобритания, Q) 7:5, 6:4

Матч продлился почти полтора часа. Ангелина реализовала шесть из восьми брейк-поинтов и проиграла четыре гейма на своей подаче.

Следующей соперницей Ангелины будет восьмая сеяная чешка Маркета Вондроушова. В 2015 году украинка играла с представительницей Чехии в полуфинале турнира ITF W25 в Братиславе и одержала победу.

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В статье: Ангелина Калинина
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Источник:
БТУ

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