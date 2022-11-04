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Карлос Алькарас снялся с четвертьфинального матча Мастерса в Париже
Руне стал полуфиналистом
Фото: HBvL
Испанский теннисист Карлос Алькарас (первый номер мирового рейтинга) не смог закончить четвертьфинальный матч с представителем Дании Хольгером Руне на турнире серии "Мастерс" в Париже (Франция) из-за травмы.
Встреча проходила на центральном корте стадиона "Берси" на хардовом покрытии.
При счёте 6:3, 6:6 (3:1) в пользу Руне испанец принял решение завершить матч.
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