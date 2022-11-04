Новак Джокович успешно преодолел четвертьфинальную стадию Мастерса в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович легко справился с представителем Италии Лоренцо Музетти на турнире серии "Мастерс" в Париже (Франция).

Встреча проходила на центральном корте стадиона "Берси" на хардовом покрытии.

Новак Джокович - Лоренцо Музетти 6:0, 6:3

Серб выполнил три подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять из 11 брейк-пойнтов. На счету Лоренцо Музетти два эйса, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт.

В полуфинале Новак Джокович сойдётся либо с представителем Греции Стефаносом Циципасом, либо с американцем Томми Полом.