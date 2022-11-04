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Карлос Алькарас может не сыграть на Итоговом турнире АТР
У теннисиста травма
Фото: Tennis Majors
Первая ракетка мира Карлос Алькарас сообщил tennisworld, что на данный момент не уверен по поводу своего выступления на Итоговом турнире.
"Поеду ли я в Турин? Не могу ответить на этот вопрос. Сейчас я еду домой, сделаю анализы, чтобы увидеть масштабы проблемы, а уже после этого посмотрю, смогу ли быть готовым на все 100 к Итоговому турниру".
Алькарас получил травму на турнире Masters в Париже в 1/4 финала.
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