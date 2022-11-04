Карлос Алькарас может не сыграть на Итоговом турнире АТР

Первая ракетка мира Карлос Алькарас сообщил tennisworld, что на данный момент не уверен по поводу своего выступления на Итоговом турнире.

"Поеду ли я в Турин? Не могу ответить на этот вопрос. Сейчас я еду домой, сделаю анализы, чтобы увидеть масштабы проблемы, а уже после этого посмотрю, смогу ли быть готовым на все 100 к Итоговому турниру".

Алькарас получил травму на турнире Masters в Париже в 1/4 финала.