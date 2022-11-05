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Свитолина показала милые домашние фото с дочерью
Красавицы
фото - JetSetter.ua
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась с болельщиками новыми фото. Наша спортсменка занимается домашними делами вместе со своей дочерью Skaї. Соответствующие снимки украинка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Новак Джокович
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