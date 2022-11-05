Свитолина показала милые домашние фото с дочерью

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась с болельщиками новыми фото. Наша спортсменка занимается домашними делами вместе со своей дочерью Skaї. Соответствующие снимки украинка разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Новак Джокович вышел в полуфинал Мастерса в Париже.