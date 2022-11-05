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Соболенко и Саккари – в полуфинале Итогового турнира-2022

Теннис
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Решающие матчи

Соболенко и Саккари – в полуфинале Итогового турнира-2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Представительница страны-агрессорки беларуси, седьмая ракетка мира Арина Соболенко победила в матче третьего круга группового этапа Итогового турнира-2022. Свою вторую победу на турнире она одержала над представительницей США Джессикой Пегулой (WTA №3).

Счет матча 2-0 (6-3; 7-5) в пользу Соболенко. Белоруска со второй позиции в своей группе квалифицировалась в полуфинал турнира.

А первое место в квартете имени Нэнси Ричи (группа В) заняла представительница Греции Мария Саккари (WTA №5), которая в своем третьем матче одержала третью победу. В этот раз под давлением гречанки не устояла вторая ракетка мира Онс Жабер.

Счет матча 2-0 (6-2; 6-3) в пользу полуфиналистки турнира.

Таким образом, группа В дала соревнованиям двух победительниц. Сегодня, 5 ноября будут определены еще двое в группе А.

Уже гарантированное место в полуфинале забронировала первая ракетка мира Ига Швентек. Она сыграет сегодня формальный поединок против аутсайдера группы Корри Гауфф (WTA №4). А вот вторую путевку в полуфинал разыграют между собой сегодня Каролин Гарсия (WTA №6) и Дарья Касаткина (WTA №8), у которых на данный момент по одной победе.

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В статье: Арина Соболенко Мария Саккари Итоговый чемпионат WTA
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