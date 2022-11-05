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Саккари повторила легендарное достижение Свитолиной
Вошла в историю
Греческая теннисистка Мария Саккари (WTA №5) вышла в 1/2 финала Итогового турнира 2022. В третьем матче группового этапа соревнований она
Эта победа стала исторической, ведь Саккари – восьмая теннисистка с 2003 года (год введения текущего формата группового этапа Итогового турнира), которой удалось выиграть свою группу, не отдав соперницам ни одного сета.
Ранее это удавалось сделать Амели Моресмо, Марии Шараповой, Жюстин Энен, Вере Звонаревой, Петре Квитовой, Серене Уильямс и Элине Свитолиной.
Напомним, что ранее Джокович
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