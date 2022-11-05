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Саккари повторила легендарное достижение Свитолиной

Теннис
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Вошла в историю

Саккари повторила легендарное достижение Свитолиной

UA-Футбол
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Греческая теннисистка Мария Саккари (WTA №5) вышла в 1/2 финала Итогового турнира 2022. В третьем матче группового этапа соревнований она одолела вторую ракетку мира Онс Жабер.

Эта победа стала исторической, ведь Саккари – восьмая теннисистка с 2003 года (год введения текущего формата группового этапа Итогового турнира), которой удалось выиграть свою группу, не отдав соперницам ни одного сета.

Ранее это удавалось сделать Амели Моресмо, Марии Шараповой, Жюстин Энен, Вере Звонаревой, Петре Квитовой, Серене Уильямс и Элине Свитолиной.

Напомним, что ранее Джокович вышел в полуфинал Мастерса в Париже.

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В статье: Элина Свитолина Мария Саккари
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