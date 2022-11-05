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ITF. Калинина потерпела поражение в полуфинале турнира в Шрусбери

Теннис
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В финал прошла чешка Маркета Вондроушова

ITF. Калинина потерпела поражение в полуфинале турнира в Шрусбери

Фото: Ubitennis

UA-Футбол
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Шрусбери (ITF), украинская теннисистка Ангелина Калинина потерпела поражение в полуфинале британского турнира. Её обыграла чешка Маркета Вондроушова. В финале её предстоит сыграть с победительницей пары Ева Лис – Ана Конюх.

В текущем сезоне Калинина пока что ни разу не вышла ни в один финал. Последнее появление Ангелины в решающем матче турнира какой-либо серии случилось около года тому назад – ноябре 2021 она обыграла в Нанте Осеан Додин.

Крытые корты, хард

Ангелина Калинина (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия)

6:7|3:6

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В статье: теннис Ангелина Калинина
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