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ITF. Калинина потерпела поражение в полуфинале турнира в Шрусбери
В финал прошла чешка Маркета Вондроушова
Фото: Ubitennis
Шрусбери (ITF), украинская теннисистка Ангелина Калинина потерпела поражение в полуфинале британского турнира. Её обыграла чешка Маркета Вондроушова. В финале её предстоит сыграть с победительницей пары Ева Лис – Ана Конюх.
В текущем сезоне Калинина пока что ни разу не вышла ни в один финал. Последнее появление Ангелины в решающем матче турнира какой-либо серии случилось около года тому назад – ноябре 2021 она обыграла в Нанте Осеан Додин.
Крытые корты, хард
Ангелина Калинина (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия)
6:7|3:6
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