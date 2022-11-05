АТР. Оже-Алиассим проиграл в полуфинале Мастерса в Париже

Париж (АТР), канадский теннисист Феликс Оже-Алиассим проиграл впервые за семнадцать матчей. За это время ему удалось взять титулы чемпиона на турнирах во Флоренции, Антверпене и Базеле.

Восьмую ракетку мира сумел обыграть Хольгер Руне, восемнадцатая ракетка мира. Датчанин отомстил Феликсу за поражение в финале турнира серии АТР 500 в Базеле, которое произошло в прошлое воскресение. Теперь Руне предстоит сыграть в финале против победителя пары Джокович – Циципас.

Крытые корты, хард

Хольгер Руне (Дания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада)

6:4|6:2