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АТР. Оже-Алиассим проиграл в полуфинале Мастерса в Париже
Феликса вынес Хольгер Руне
Фото: Getty Images
Париж (АТР), канадский теннисист Феликс Оже-Алиассим проиграл впервые за семнадцать матчей. За это время ему удалось взять титулы чемпиона на турнирах во Флоренции, Антверпене и Базеле.
Восьмую ракетку мира сумел обыграть Хольгер Руне, восемнадцатая ракетка мира. Датчанин отомстил Феликсу за поражение в финале турнира серии АТР 500 в Базеле, которое произошло в прошлое воскресение. Теперь Руне предстоит сыграть в финале против победителя пары Джокович – Циципас.
Крытые корты, хард
Хольгер Руне (Дания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада)
6:4|6:2
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