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АТР. Оже-Алиассим проиграл в полуфинале Мастерса в Париже

Теннис
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Феликса вынес Хольгер Руне

АТР. Оже-Алиассим проиграл в полуфинале Мастерса в Париже

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Париж (АТР), канадский теннисист Феликс Оже-Алиассим проиграл впервые за семнадцать матчей. За это время ему удалось взять титулы чемпиона на турнирах во Флоренции, Антверпене и Базеле.

Восьмую ракетку мира сумел обыграть Хольгер Руне, восемнадцатая ракетка мира. Датчанин отомстил Феликсу за поражение в финале турнира серии АТР 500 в Базеле, которое произошло в прошлое воскресение. Теперь Руне предстоит сыграть в финале против победителя пары Джокович – Циципас.

Крытые корты, хард

Хольгер Руне (Дания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада)

6:4|6:2

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В статье: теннис Феликс Оже Альяссим
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