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Карлос Алькарас не сыграет на итоговом турнире АТР
У первой ракетки мира травма живота
Фото: The New Yorker
Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас заявил, что не примет участие в итоговом турнире АТР. Теннисист в инстаграме сообщил, что пропустит соревнование из-за травмы мышц живота, полученной в четвертьфинале парижского Мастерса:
"После моего вчерашнего отказа и оценки моей медицинской командой, к сожалению, это результат моей травмы: разрыв внутренней косой мышцы левой брюшной стенки с предполагаемым временем восстановления шесть недель.
К сожалению, я не сыграю ни в итоговом турнире ATP, ни на Кубке Дэвиса. Мне тяжело и больно пропускать эти два события, которые так важны для меня, но все, что я могу сделать, это быть позитивным и сосредоточиться на своем выздоровлении. Спасибо за поддержку!"
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