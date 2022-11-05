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АТР. Джокович вышел в финал Мастерса в Париже, обыграв Циципаса
Его следующий соперник – Хольгер Руне
Фото: MARCA
Париж (АТР), серб Новак Джокович, седьмая ракетка мира, обыграл в полуфинале французского Мастерса грека Стефаноса Циципаса, третью ракетку мира. В финале ему предстоит сыграть с датчанином Хольгером Руне.
Последний в полуфинале обыграл канадца Феликса Оже-Алиассима. Для Руне этот финал Мастерса станет первым в карьере, для Джоковича – пятьдесят шестым. 38 из 55 он выиграл.
Крытые корты, хард
Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция)
6:2|3:6|7:6
Хольгер Руне (Дания) – Феликс Оже-Алиассим (Канада)
6:4|6:2
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