АТР. Джокович вышел в финал Мастерса в Париже, обыграв Циципаса

Париж (АТР), серб Новак Джокович, седьмая ракетка мира, обыграл в полуфинале французского Мастерса грека Стефаноса Циципаса, третью ракетку мира. В финале ему предстоит сыграть с датчанином Хольгером Руне.

Последний в полуфинале обыграл канадца Феликса Оже-Алиассима. Для Руне этот финал Мастерса станет первым в карьере, для Джоковича – пятьдесят шестым. 38 из 55 он выиграл.

Крытые корты, хард

Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция)

6:2|3:6|7:6

Хольгер Руне (Дания) – Феликс Оже-Алиассим (Канада)

6:4|6:2