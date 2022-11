WTA. Киченок и Остапенко победили в последнем туре итогового турнира. У них есть шансы на полуфинал

Итоговый турнир (WTA), украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко одержали победу в последнем туре парного соревнования. Первые два матча они проиграли, однако по-прежнему сохраняют шансы на выход из группы.

Благодаря сегодняшней победе над Анной Данилиной из Казахстана и Беатрис Хаддад Майей из Бразилии Киченок и Остапенко имеют шанс выйти в следующую стадию. Все зависит от результата второго матча третьего тура.

Scenarios: Pam Shriver Group



With Kichenok/Ostapenko's win over Danilina/Haddad Maia:



- If Kudermetova/Mertens win, Kudermetova/Mertens win group, Kichenok/Ostapenko qualify 2nd.



- If Dabrowski/Olmos win, Dabrowski/Olmos win group, Kudermetova/Mertens qualify 2nd. #WTAFinals