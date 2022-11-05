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WTA. Киченок и Остапенко победили в последнем туре итогового турнира. У них есть шансы на полуфинал

Теннис
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Все зависит от второго матча тура

WTA. Киченок и Остапенко победили в последнем туре итогового турнира. У них есть шансы на полуфинал

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Итоговый турнир (WTA), украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко одержали победу в последнем туре парного соревнования. Первые два матча они проиграли, однако по-прежнему сохраняют шансы на выход из группы.

Благодаря сегодняшней победе над Анной Данилиной из Казахстана и Беатрис Хаддад Майей из Бразилии Киченок и Остапенко имеют шанс выйти в следующую стадию. Все зависит от результата второго матча третьего тура.

Если пара Кудерметовой и Мертенс побеждает – украинка и латвийка проходят дальше. Если же победу одерживают Дамбровски и Ольмос – Киченок и Остапенко вылетают.

Крытые корты, хард

Людмила Киченок (Украина), Елена Остапенко (Латвия) – Анна Данилина (Казахстан), Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)

6:7|6:4|10:8

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В статье: теннис Елена Остапенко Людмила Киченок
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