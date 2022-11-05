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WTA. Киченок и Остапенко победили в последнем туре итогового турнира. У них есть шансы на полуфинал
Все зависит от второго матча тура
Фото: Getty Images
Итоговый турнир (WTA), украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко одержали победу в последнем туре парного соревнования. Первые два матча они проиграли, однако по-прежнему сохраняют шансы на выход из группы.
Благодаря сегодняшней победе над Анной Данилиной из Казахстана и Беатрис Хаддад Майей из Бразилии Киченок и Остапенко имеют шанс выйти в следующую стадию. Все зависит от результата второго матча третьего тура.
Scenarios: Pam Shriver Group— WTA Insider (@WTA_insider) November 5, 2022
With Kichenok/Ostapenko's win over Danilina/Haddad Maia:
- If Kudermetova/Mertens win, Kudermetova/Mertens win group, Kichenok/Ostapenko qualify 2nd.
- If Dabrowski/Olmos win, Dabrowski/Olmos win group, Kudermetova/Mertens qualify 2nd. #WTAFinals
Если пара Кудерметовой и Мертенс побеждает – украинка и латвийка проходят дальше. Если же победу одерживают Дамбровски и Ольмос – Киченок и Остапенко вылетают.
Крытые корты, хард
Людмила Киченок (Украина), Елена Остапенко (Латвия) – Анна Данилина (Казахстан), Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
6:7|6:4|10:8
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