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Киченок и Остапенко сумели выйти в полуфинал Итогового турнира
Случилось чудо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее партнер по команде, латвийка Алена Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA.
После
Таким образом, по показателю выигранных/проигранных сетов пара Киченок/Остапенко заняла второе место в своей группе (1 победа, 2 поражения, разница сетов 4-5).
В полуфинале Итогового турнира Киченок и Остапенко сыграют с первыми ракетками мира в парном разряде – Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.
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