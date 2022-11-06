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Киченок и Остапенко сумели выйти в полуфинал Итогового турнира

Теннис
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Случилось чудо

Киченок и Остапенко сумели выйти в полуфинал Итогового турнира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее партнер по команде, латвийка Алена Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA.

После победы пары над Анной Данилиной и Беатрис Хаддад Майей в параллельном матче украино-латвийский дуэт устраивала лишь победа рашистки кудерметовой и Элиз Мертенс из Бельгии над дуэтом Дамбровски / Олмос, что и произошло в итоге (7-6; 6-2).

Таким образом, по показателю выигранных/проигранных сетов пара Киченок/Остапенко заняла второе место в своей группе (1 победа, 2 поражения, разница сетов 4-5).

В полуфинале Итогового турнира Киченок и Остапенко сыграют с первыми ракетками мира в парном разряде – Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.

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В статье: Елена Остапенко Людмила Киченок
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