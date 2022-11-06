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Швентек и Гарсия – в полуфинале Итогового турнира
Борьба за финал впереди
Getty Images/Global Images Ukraine
Французская теннисистка Каролин Гарсия (WTA №6) победила в последнем матче группового этапа Итогового турнира. В решающем матче за право сыграть в полуфинале соревнований она одолела представительницу россии Дарью Касаткину (WTA №8).
Счет матча 2-1 (4-6; 6-1; 7-6) в пользу будущей полуфиналистки, благодаря этой победе сумевшей занять вторую позицию Группы А.
Что касается лидера квартета, то первая ракетка мира Ига Швентек без проблем одолела американку Корри Гауфф (WTA №4).
Счет встречи 2-0 (6-3; 6-0) в пользу польской спортсменки, которая с первого места выходит в полуфинал.
WTA Finals. Полуфиналы
Ига Швентек (Польша) – Арина Соболенко
Мария Саккари (Греция) – Каролин Гарсия (Франция)
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