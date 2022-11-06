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Швентек и Гарсия – в полуфинале Итогового турнира

Теннис
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Борьба за финал впереди

Швентек и Гарсия – в полуфинале Итогового турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Французская теннисистка Каролин Гарсия (WTA №6) победила в последнем матче группового этапа Итогового турнира. В решающем матче за право сыграть в полуфинале соревнований она одолела представительницу россии Дарью Касаткину (WTA №8).

Счет матча 2-1 (4-6; 6-1; 7-6) в пользу будущей полуфиналистки, благодаря этой победе сумевшей занять вторую позицию Группы А.

Что касается лидера квартета, то первая ракетка мира Ига Швентек без проблем одолела американку Корри Гауфф (WTA №4).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-0) в пользу польской спортсменки, которая с первого места выходит в полуфинал.

WTA Finals. Полуфиналы

Ига Швентек (Польша) – Арина Соболенко

Мария Саккари (Греция) – Каролин Гарсия (Франция)

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В статье: Каролин Гарсия Ига Швёнтек
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