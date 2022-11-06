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Людмила Киченок о полуфинале Итогового турнира: Мы очень счастливы, что победили
Желаем удачи
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Людмила Киченок прокомментировала выход из группы в парном разряде на Итоговом турнире и
"Мы очень счастливы, что победили. В первую очередь я хотела бы поблагодарить всех, кто пришел поддержать нас, кто за нас болел. Это был очень сложный матч, была упорная борьба.
Иногда тебе везет в таких матчах, но мы должны были оставаться собранными в течение всей игры, играть каждый розыгрыш на 100%, а там уже будет видно, что из этого выйдет" – сказала она.
Напомним, что в матче 1/2 финала Итогового турнира пара Киченок/Остапенко сыграет против чешского дуэта, первого номера мирового рейтинга Крейчикова/Синякова.
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