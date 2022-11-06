Людмила Киченок о полуфинале Итогового турнира: Мы очень счастливы, что победили

Украинская теннисистка Людмила Киченок прокомментировала выход из группы в парном разряде на Итоговом турнире и победу в последнем матче группового этапа. Ее слова цитирует БТУ:

"Мы очень счастливы, что победили. В первую очередь я хотела бы поблагодарить всех, кто пришел поддержать нас, кто за нас болел. Это был очень сложный матч, была упорная борьба.

Иногда тебе везет в таких матчах, но мы должны были оставаться собранными в течение всей игры, играть каждый розыгрыш на 100%, а там уже будет видно, что из этого выйдет" – сказала она.

Напомним, что в матче 1/2 финала Итогового турнира пара Киченок/Остапенко сыграет против чешского дуэта, первого номера мирового рейтинга Крейчикова/Синякова.