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Французский теннисист был дисквалифицирован за религиозный расизм

Теннис
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Туда ему и дорога

Французский теннисист был дисквалифицирован за религиозный расизм

Фото: sport.ru

UA-Футбол
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Французский теннисист Николя Тепмак был дисквалифицирован за неуважение к исламу.

Произошло это во время матча против итальянца Андреа Бакалони на турнире серии ITF15 в Монастире (Тунис).

Во время матча местные болельщики начали совершать "намаз", что очень не понравилось французу. Он бросал оскорбительные высказывания в адрес жителей.

Рефери не долго думая останавливает поединок и дисквалифицирует Тепмака за разжигание межрелигиозной розни.

Напомним, что ранее баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс отрицательно высказался о расизме.

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