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Французский теннисист был дисквалифицирован за религиозный расизм
Туда ему и дорога
Фото: sport.ru
Французский теннисист Николя Тепмак был дисквалифицирован за неуважение к исламу.
Произошло это во время матча против итальянца Андреа Бакалони на турнире серии ITF15 в Монастире (Тунис).
Во время матча местные болельщики начали совершать "намаз", что очень не понравилось французу. Он бросал оскорбительные высказывания в адрес жителей.
Рефери не долго думая останавливает поединок и дисквалифицирует Тепмака за разжигание межрелигиозной розни.
Напомним, что ранее баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс
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