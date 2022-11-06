Французский теннисист был дисквалифицирован за религиозный расизм

Французский теннисист Николя Тепмак был дисквалифицирован за неуважение к исламу.

Произошло это во время матча против итальянца Андреа Бакалони на турнире серии ITF15 в Монастире (Тунис).

Во время матча местные болельщики начали совершать "намаз", что очень не понравилось французу. Он бросал оскорбительные высказывания в адрес жителей.

Рефери не долго думая останавливает поединок и дисквалифицирует Тепмака за разжигание межрелигиозной розни.