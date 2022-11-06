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Остапенко о дуэте с Киченок: Думаю, мы в этом году провели удачный сезон
Мы тоже такого мнения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала
"Думаю, мы в этом году провели удачный сезон. Здесь мы уже проиграли 2 поединка на супер тай-брейке. Это было бы безумие, если бы мы проиграли еще и третий. Во второй игре мы были близки к победе. Так бывает, что чуть-чуть не везет, что проиграешь буквально 2 розыгрыша и на том и конец. Теперь мы хотя бы выиграли этот матч.
Ситуация в группе пока неоднозначна, но может быть и такое, что мы выйдем в полуфинал. Будем на это надеяться (пара Остапенко/Киченок вышла в полуфинал – прим)" – сказала латвийка.
Напомним, что ранее победу
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